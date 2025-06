Isabel Forner confiesa que nunca se ha tirado un pedo en pareja: "No es de clase"

En Zapeando, María Gómez abrió un curioso debate sobre la confianza en las relaciones de pareja. Con tono distendido, comentó: "Es verdad que dicen que cuando ya te tiras un pedo con tu pareja ya tienes confianza", expresó entre risas.

Sin embargo, Isabel Forner no estuvo nada de acuerdo con ella y respondió con firmeza: "María, yo no me he tirado un pedo en la vida, no hace falta tener confianza", replicó, dejando claro su punto de vista.

La colaboradora quiso defender su postura añadiendo: "Soy una persona a favor de la intimidad en pareja. Tu novio no tiene por qué escucharte tirándote un pedo, ¿vale? Eso está mal, está feo, aunque los hombres lo hagáis", opinó con algo de indignación.

Además, recalcó que ese tipo de gestos "no es de clase", y que si llega el momento, lo mejor es contenerse: "Te lo guardas y vas al baño", insistió.

Para concluir, Forner resumió su postura con contundencia: "Yo he tenido confianza con mis parejas y no lo he hecho".