En algunas ocasiones sacar a pasear al perro es una actividad muy especial. "Puede ser relajante o convertirse en una aventura alucinante", afirma Dani Mateo. "Claro, si durante el paseo se produce un encuentro tan inesperado como este", añade Iñaki Urrutia antes de dar paso al vídeo principal.

Como se puede ver en las imágenes, una chica saca a pasear a su perro. Algo normal si no fuera porque descubre en una zona de hierba a un curioso visitante: un pavo. La chica se queda parada al ver a esta ave y no sabe qué hacer.

El pavo comienza a perseguir al perro. La joven no puede hacer nada más que perseguir al ave para intentar frenarla y que no ataque a su mascota. No te pierdas el divertido momento en el vídeo principal.