Una profesora de Italia ha ocupado los titulares de los periódicos por ser despedida de su trabajo, ya que de los 24 años que llevaba trabajando había faltado 20 a su puesto. "Y vosotros, ¿qué excusa ponéis cuando no vais al trabajo?", pregunta Dani Mateo a sus compañeros. "Nosotros queremos venir siempre", suelta María Gómez.

"Yo puse una muy buena una vez para no ir a trabajar a la radio", confiesa Iñaki Urrutia, que puso como excusa que España había ganado la Eurocopa. "Pero no le gustó mucho a la jefa, que era una tal María Teresa Campos. No le hizo mucha gracia", recuerda. De hecho, la presentadora le dijo que ella nunca había faltado al trabajo y cuando le pregunto que si nunca, ella recalcó: "Nunca".

En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar las divertidas reacciones de los zapeadores a la anécdota de Iñaki Urrutia con María Teresa Campos: "Incluso parió de pie en el plató", espeta Dani Mateo.