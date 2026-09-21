"Lo importante es saber cómo es un buen semen": Boticaria García explica en vídeo la diferencia de calidad entre asturianos y madrileños

Un estudio refleja que el semen asturiano tiene casi el doble de espermatozoides móviles que el madrileño. Boticaria García lo analiza y explica de qué depende la calidad del esperma.

Boticaria García aborda en Zapeando la noticia que dice que el semen de los asturianos duplica en calidad al de los madrileños.

Se trata de un estudio que refleja que los hombres del norte tienen unos 95 millones de espermatozoides móviles totales por eyaculación, mientras que la zona centro ronda los 50 millones.

Sin embargo, apunta Boticaria, "esto no significa que un asturiano tenga el doble de posibilidades de tener un hijo que un madrileño", ya que también juegan otros factores como la edad de la pareja, la salud reproductiva de los dos y otros que no están relacionados únicamente con la cantidad.

"Lo importante es saber cómo es un buen semen", afirma la experta, que explica que la calidad del semen no solo depende de la cantidad, sino también de los espermatozoides que se mueven, la forma que tienen, si están vivos y "cuántos están disponibles para la faena", porque "puedes tener muchísimos, pero que sean un poco cuñados de sofá".

Esto se averigua mediante un seminograma que sirve para estimar salud seminal, pero, comenta, "por sí solo no nos puede decir si un hombre es fértil o no puede tener hijos".

En este nuevo estudio se han añadido información sobre estilo de vida, forma física, tabaco, alcohol, exposición a medicamentos o sustancias químicas. Incluso teniendo en cuenta esos factores, seguía habiendo diferencias geográficas en España, lo que, señala Boticaria, "puede hacer pensar en factores ambientales, la contaminación atmosférica, pesticidas, disruptores endocrinos, pero no está demostrado que sea la causa".

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