Alberto Rey analiza el 'outfit' de Brad Pitt durante su visita a España: "No viene de cazar conejos, viste acorde a su personaje en la película"

Alberto Rey analiza en Zapeando el 'outfit' de Brad Pitt durante una entrevista previa a su visita al Festival de San Sebastián y explica por qué el actor ha apostado por un look de camuflaje durante la promoción.

Brad Pitt ha visitado España con motivo del Festival de San Sebastián para presentar 'Heart of the Beast', la nueva película dirigida por el reconocido cineasta David Ayer. Antes de su paso por el festival, el actor ha llamado especialmente la atención por el 'outfit' elegido para algunas de sus apariciones públicas: un conjunto de estilo militar y de camuflaje.

En una entrevista, Pitt aseguró sentirse emocionado por su visita a España y explicó algunos detalles relacionados con su preparación para la película. Su particular vestimenta no ha pasado desapercibida y Alberto Rey ha querido analizarla en Zapeando.

El crítico de cine ha bromeado con la imagen del actor y ha dejado claro que su elección de vestuario tiene una explicación: "No es porque venga de cazar conejos por las colinas de Hollywood ni a echar una partida de paintball con sus colegas".

Rey ha explicado que Pitt estaría siguiendo una práctica vinculada al llamado 'method dressing', una tendencia cada vez más habitual entre las estrellas de Hollywood que consiste en elegir looks para la promoción que guardan relación con el personaje al que interpretan. "Llevaba traje de camuflaje porque practica lo del method dressing, eso de vestirse para la promoción acorde al personaje de la película", ha señalado.

En este caso, la elección parece especialmente relacionada con su papel en 'Heart of the Beast', ya que Pitt interpreta a un oficial de las fuerzas especiales, de ahí que su imagen durante la promoción tenga ese marcado estilo militar.

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