Cristina Pedroche cuenta en Zapeando el porqué de su ausencia estos meses, en vídeo: "Os he echado de menos"

La zapeadora ha vuelto al programa después de siete meses. Estas "vacaciones más largas" tienen un motivo. Descubre cuál ha sido en el vídeo principal.

Este lunes Zapeando ha comenzado con una fiesta ya que ha sido el día elegido por Cristina Pedroche para reincorporarse al programa después de siete meses de ausencia. La zapeadora, nada más llegar, ha sufrido la primera broma de Miki Nadal.

El zapeando había dejado la silla al lado de los asientos en los que está el público. Cristina ha tenido que arrastrarla hasta la mesa. "Lo primero que tengo que decir es que gracias por guardarme la silla, compañeros", les dice, "hay mucha gente por aquí, así que gracias".

"Os he echado de menos", añade. "Ha habido mucha lagarta que se la quería quedar", comenta Miki. "Es más, por respeto a tu figura, la silla esa no es que la haya quitado Miki, es que siempre ha estado allí", añade Dani Mateo.

Pedroche cuenta que ella nunca se había ido, sino que se había tomado "unas vacaciones más largas". Cristina indica que ha decidido estar más tiempo con sus hijos en casa "desde el privilegio que ha sido poder elegir esa situación". "Como la rutina ha vuelto un poco más a su ser, echaba mucho de menos Zapeando que es mi casa", concluye.

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