¿Se puede picar chocolate entre horas y todos los días? Boticaria García dice sí y desvela cuánto y cuál se puede comer

Boticaria García habla hoy en Zapeando de picoteos entre horas y en este vídeo habla sobre el chocolate. En su opinión, podemos tomarlo cada día, pero siempre que sean un par de onzas y tenga un alto porcentaje de cacao.

Estás en la oficina, tienes un día gris, y te dices a ti mismo: "Esto me lo arregla un bomboncito, y no es Manolo el de contabilidad". Boticaria García analiza este supuesto que plantea Quique Peinado (y que ha podido pasar a miles de españoles), y hasta qué punto es recomendable el chocolate para picar entre horas.

Boticaria señala que "puede haber chocolate" en el cajón de la oficina, si bien no recomienda cualquiera: "Yo elegiría uno con alto porcentaje de cacao, 80-85%", comenta la experta. De hecho, desvela que es el que tiene en casa.

Por otro lado está la cuestión del azúcar. Por eso recomienda ante dos chocolates con porcentaje similar de cacao, echar un vistazo y elegir el que tenga menos azúcar. Tampoco, señala, hace falta comprar el chocolate del 99%, ya que aunque a Boticaria le gusta, su marido dice que "le deja la boca como una alpargata".

Boticaria admite que no existe una recomendación exacta sobre cuánto chocolate podemos comer al día, si bien apunta que lo ideal es tomar "una o dos onzas al día" y recuerda que, aunque tiene antioxidantes, "lo comemos porque está rico".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.