Boticaria García aclara la relación entre eyacular con frecuencia y la calidad del semen: "Si buscas embarazo, guardarte la munición una semana no parece la mejor opción"

Boticaria García analiza los estudios sobre calidad del semen y frecuencia de la eyaculación y explica que "acumular durante muchos días puede darte más cantidad, pero no significa más calidad".

Boticaria García habla en Zapeando de la calidad del semen y comparte algunos métodos para mejorarla. Es el caso de eyacular con frecuencia, sobre lo que "hay ciencia bastante interesante".

Según un gran estudio en el que han participado 55.000 hombres, "se encontró que cuando los espermatozoides permanecen almacenados durante más tiempo aumenta el estrés oxidativo y el daño del ADN y disminuye la motilidad y la viabilidad".

De este modo, apunta, "acumular durante muchos días puede darte más cantidad, pero no significa más calidad", ya que "los espermatozoides también envejecen mientras están ahí almacenaditos".

Aunque según el estudio "se habla de tres o cuatro días" entre cada eyaculación, "no es una cifra mágica" y "todo dependerá de lo que quieras conseguir: con más abstinencia aumentará el volumen y el número de espermatozoides, pero con periodos más cortitos puede mejorar parámetros como que se muevan más o el ADN esté en mejor estado".

En este sentido, Boticaria señala que, según el estudio, "las abstinencias cortas pueden ser especialmente favorables en algunos hombres con problemas de fertilidad". "El mensaje es: si buscas embarazo, guardar munición durante una semana no parece la mejor opción", sentencia.

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