Un hombre utiliza un inusual y ruidoso método para propulsar su piragua sin necesidad de utilizar los remos. En este vídeo viral, este se sirve de dos escopetas para mover su canoa por el agua aprovechando la fuerza que generan los impactos.

"No corre mucho pero va como un tiro", señala Dani Mateo, e ironiza con esta forma de "pasar la tarde bien, sin molestar a nadie". "El agua estará buenísima pero yo no me metía ahí no loco hasta que este hombre vuelva a su casa", recalca el presentador.

"Está claro que en Estados Unidos deberían prohibir las armas y, de paso, las piraguas, que son muy peligrosas", apunta Iñaki Urrutia, y Quique Peinado indica que se trata de un "motor de explosión".