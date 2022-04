Lorena Castell responde a una de las preguntas heavys de los espectadores a los zapeadores. Una joven pregunta a la presentadora por quién será el zapeador o zapeadora que terminará haciéndose más operaciones de cirugía estética con la edad.

"Yo he empezado a hacerme mis cositas", destaca la zapeadora, que afirma que no se ve operándose la cara aunque esté a favor de las operaciones estéticas. "No estoy a favor de tener más morro que potorro, pero sí de los retoques para verse mejor", insiste Lorena Castell, que destaca que le encantaría que en ese camino la acompañe Cristina Pedroche. ¿Qué tiene que decir Cristina Pedroche? Descubre su respuesta en el vídeo principal de esta noticia.

La tajante respuesta de Cristina Pedroche a los que le dicen que tiene que ponerse botox