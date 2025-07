De Galicia a Lanzarote: las mejores playas de España según la experta en viajes Marina Comes

Marina Comes ha visitado Zapeando para compartir su selección personal de las mejores playas de España. Desde las Cíes hasta Lanzarote, ha destacado rincones únicos que, según dice, son "espectaculares" y dignos de descubrir este verano.

Marina Comes, influencer y experta en viajes, ha pasado por el plató de Zapeando para hablar de las mejores playas que se pueden visitar en España.

La primera que menciona es la playa de Rodas, en las Islas Cíes (Galicia). "Se hizo muy famosa en 2007 cuando el diario británico 'The Guardian' la colocó como la playa más bonita del mundo", explica Comes. Además, resalta su arena blanca y sus aguas color turquesa: "Es espectacular". Para llegar hay que tomar un ferry desde Vigo, y el agua, avisa, ronda los 17 grados.

Después, la influencer se traslada al norte, concretamente a Asturias, para hablar de la playa del Silencio. Un entorno natural protegido, donde, más que darse un baño, lo ideal es disfrutar del paisaje. "Lo bueno es que es de difícil acceso y nunca se masifica", asegura Marina.

En su ruta no podían faltar las Baleares. Allí, destaca las playas de Macarella y Macarelleta, que están prácticamente pegadas. "En Baleares tienen las mejores playas de Europa", afirma Comes, y anima a visitar estas calas porque "vale la pena ir".

Para terminar, Marina se va hasta Lanzarote, a la playa de Famara. Rodeada de acantilados, su paisaje tiene, según describe, una "majestuosidad" única. Y añade: "Es el lugar ideal para practicar cualquier deporte acuático".