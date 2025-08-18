Así imitó Joaquín Reyes al novio de Ayuso: "Con tantos golpes, ¿cómo me voy a acordar de cuánto costó mi dúplex y quién lo paga?"

Joaquín Reyes se convertía en el "particular" Alberto González Amador en una nueva entrega de Zanguangos que ahora recupera El Intermedio en este vídeo.

En una nueva entrega de Zanguangos, Joaquín Reyes se convertía en Alberto González Amador, el novio de Ayuso que a la salida de los juzgados se negaba ante los medios a hacer declaraciones, mientras se chocaba con las cámaras. "Con tantos golpes en la cabeza, ¿cómo me voy a acordar delante del juez de cuánto costó mi dúplex y quién lo paga?", comentaba.

Precisamente desde el dúplex de Chamberí, 'González Amador' mostraba su repertorio de películas de acción de los 80 con las que se inspira para poner nombre a sus empresas: "Por eso se llaman empresas pantalla, porque llevan el nombre de gente que sale en la pantalla", señalaba. Ya en la cama, caía en la cuenta de que "otra vez se me ha olvidado hacer la declaración de la Renta".

Este 'González Amador' con acento manchego también mostraba todas las denuncias que ha interpuesto contra Pedro Sánchez, Bolaños, María Jesús Montero y hasta contra el banco, por atar los bolis: "Copón, que se me cayó al bolsillo", se justificaba.

El 'novio de Ayuso' también mostraba su repertorio de pelucas y hacía alarde de sus dotes para el dibujo: "Te estoy retratando como a una de mis chicas francesas", decía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que pedía poner la cara de "cuando te acusan de cargarte la sanidad pública".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.