Ahora

DIRECTO

Última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero

"Demasiado" calor

La advertencia de Francisco Cacho ante el tiempo para esta semana: "Preparaos porque el tiempo va a ser brutal"

Francisco Cacho desvela qué tiempo nos espera para esta semana, donde "el gran protagonista va a ser el calor" que va a hacer que pasemos del invierno del fin de semana pasado a temperaturas puramente veraniegas para el siguiente.

Francisco Cacho desvela qué tiempo nos espera para esta semana, donde "el gran protagonista va a ser el calor" que va a hacer que pasemos del invierno del fin de semana pasado a temperaturas puramente veraniegas para el siguiente.

Recién llegado de sus vacaciones, Francisco Cacho nos desvela qué tiempo nos espera para esta semana, donde hoy y mañana hay que tener cuidado en Cataluña por las tormentas.

Sin embargo, el meteorólogo explica que "a partir de ahora el gran protagonista va a ser el calor", pues van a empezar a subir las temperaturas, eso sí, "demasiado".

"Vamos a pasar del invierno del fin de semana pasado al verano de los próximos días en apenas una semana", afirma Cacho. Como ejemplo, el fin de semana pasado en Madrid hubo 16 grados, mientras que el viernes que viene se esperan 33.

Los días de más calor de lo que llevamos de 2026 serán el próximo jueves y viernes, donde 35 capitales de provincia superarán los 30 grados. De hecho, ciudades como Badajoz, Oviedo o Zamora podrían experimentar su día de mayo más caluroso de la historia.

"Preparaos porque el calor va a ser brutal", avisa Cacho, mientras que Dani Mateo asegura que "van a vender en Burgos las morcillas hechas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El juez señala a Zapatero como presunto "líder" de una "trama organizada" de "tráfico de influencias" para conseguir beneficios a través de ayudas públicas
  2. Zapatero defiende su inocencia: "Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directa ni indirecta, ni en España ni fuera"
  3. La OMS alerta de la "magnitud y rapidez" con que se propaga el brote de ébola en el Congo: 130 muertos y más de 500 casos sospechosos
  4. Los Mossos detienen a Jonathan Andic, el hijo del dueño de Mango, por la muerte de su padre, Isak Andic
  5. Vilaplana se niega a responder sobre su comida con Mazón en la DANA: "Ya sé cuándo mi nombre sale para contar algo o taparlo"
  6. Guerra en Irán, en directo | Irán asegura que EEUU presenta una "amenaza" como una "oportunidad para la paz" mientras la Administración Trump les impone nuevas sanciones