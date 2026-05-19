La advertencia de Francisco Cacho ante el tiempo para esta semana: "Preparaos porque el tiempo va a ser brutal"

Francisco Cacho desvela qué tiempo nos espera para esta semana, donde "el gran protagonista va a ser el calor" que va a hacer que pasemos del invierno del fin de semana pasado a temperaturas puramente veraniegas para el siguiente.

Recién llegado de sus vacaciones, Francisco Cacho nos desvela qué tiempo nos espera para esta semana, donde hoy y mañana hay que tener cuidado en Cataluña por las tormentas.

Sin embargo, el meteorólogo explica que "a partir de ahora el gran protagonista va a ser el calor", pues van a empezar a subir las temperaturas, eso sí, "demasiado".

"Vamos a pasar del invierno del fin de semana pasado al verano de los próximos días en apenas una semana", afirma Cacho. Como ejemplo, el fin de semana pasado en Madrid hubo 16 grados, mientras que el viernes que viene se esperan 33.

Los días de más calor de lo que llevamos de 2026 serán el próximo jueves y viernes, donde 35 capitales de provincia superarán los 30 grados. De hecho, ciudades como Badajoz, Oviedo o Zamora podrían experimentar su día de mayo más caluroso de la historia.

"Preparaos porque el calor va a ser brutal", avisa Cacho, mientras que Dani Mateo asegura que "van a vender en Burgos las morcillas hechas".

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