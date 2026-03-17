Francisco Cacho explica en vídeo cómo funciona el "sistema hinchable antigranizo" para coches que ya usan en EEUU

En Estados Unidos temen dos cosas: los desastres naturales y el precio de las pólizas de seguros. Por ello, los norteamericanos han encontrado una curiosa forma de proteger su coche inspirada en los parques infantiles hinchables.

Granizo del tamaño de un melón en Texas, tornados en Illinois, supercélulas... Estados Unidos tiene todo tipo de variedad en lo que a fenómenos meteorológicos se refiere y por ello Isabel Forner señala que si vives allí hay dos cosas a las que temer: "Los desastres naturales y el precio de una póliza de seguros".

Por ello, ya se ven en la puerta de muchas casas norteamericanas una especie de bolsas grises gigantes que, explica Cacho, sirven para proteger los coches.

Se trata de un "sistema hinchable antigranizo" que toma como base los parques hinchables infantiles o los disfraces de dinosaurio o de sumo que todos hemos visto.

De este modo, utilizan un ventilador o soplador constante para mantener el hinchable tenso y "lejos de la carrocería" de los coches, amortiguando así el choque de las piedras de granizo.

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