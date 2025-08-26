Francisco Cacho trae buenas noticias sobre el tiempo de esta semana: "Vamos a decir adiós al calor durante unos días"

Francisco Cacho hace su previsión del tiempo para esta semana, marcada por los coletazos del exhuracán Erin que dejará lluvias en algunos puntos de España y una bajada generalizada de temperaturas. Puedes verlo en este vídeo.

El exhuracán Erin, ahora borrasca, llegará de refilón a España y, en su previsión semanal del tiempo, Francisco Cacho explica que hoy ya llegarán las primeras tormentas fuertes a zonas de Aragón, Cataluña, La Rioja y Soria, donde están activados los avisos, "pero todavía son amarillos" apunta.

Sin embargo, mañana serán mucho peores, pues se esperan tormentas mucho más fuertes, sobre todo en zonas de Lleida, Teruel y Huesca. En esta última, señala, "pueden caer 30 litros en una sola hora, pero el acumulado puede ser de 80 litros en las próximas horas". "Mañana no va a ser día de hacer ninguna excursión ni una acampada", advierte.

En la costa de Galicia hay avisos por oleaje, pues Erin podría dejar olas de hasta cinco metros de altura. Algo que no es habítual en esta época del año y, por eso, Cacho recomienda que "nadie se acerque a hacerse un selfie, porque puede ser peligroso".

En lo que respecta a las temperaturas, a partir de mañana empezarán a bajar de manera generalizada y "vamos a decir adiós al calor durante unos días". Sin embargo, será un 'espejismo' de cuatro días, pues el domingo vuelven a subir. A pesar de ellos, estamos ante un tiempo que, explica, "es muy bueno para los incendios".