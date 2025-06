Francisco Cacho adelanta si la próxima semana habrá una ola de calor en nuestro país

El meteorólogo de laSexta se hace eco de las últimas noticias que anuncian que la próxima semana subirán las temperaturas de manera acusada. Pero, ¿es una alerta real? No te pierdas su respuesta.

¿Se acerca la primera ola de calor de 2025? Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, visita Zapeando para dar respuesta a esta pregunta. El meteorólogo indica que, a pesar de que se está hablando de que podría ser la primera hora de calor del año, "los modelos han ido marcando temperaturas un pelín más bajas cada día".

Cacho adelanta que no habrá ola de calor. "No parece que se vaya a producir pero, el pasado miércoles, esas tempaturas eran dos o tres grados más en gran parte de las ciudades y sí que lo parecía", explica el meteorólogo. Para saber si, en realidad, es una ola de calor, Cacho indica que las temperaturas deben superar ciertos grados, establecidos para cada ciudad.

"La AEMET coge las temperaturas máximas de julio y agosto de los últimos 30 años. Para que sea ola de calor tienen que estar en el 5% de las temperaturas más altas", indica Francisco. En cuanto al segundo requisito, es que sea muy extensa, es decir, que afecte, por lo menos a más del 10% de la población.

"Por último, tiene que ser duradera, por lo menos tres días consecutivos", añade Cacho. "Si no se cumple una de esas no es ola de calor, es episodio de altas temperaturas. El meteórologo, además, advierte que las tormentas en nuestro país "no han terminado". "Esta tarde, mañana y el domingo podrían ser fuertes en Navarra, en el este de Castilla-La Mancha, el norte de Cataluña y, sobre todo, en Aragón", expone Cacho.

Francisco indica que también subiran las temperaturas en otras zonas, a pesar de que no haya una ola de calor. "Solo se van a librar en Galicia y el Cantábrico", adelanta. "En el resto vamos a tener mucho calor", concluye.