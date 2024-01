Los habitantes de Lexington, en Kentucky, han lanzado una campaña turística para que los extraterrestres les visiten, una medida que ha sorprendido -y mucho- a los colaboradores de Zapeando. "¿Tú crees en los extraterrestres?", pregunta Valeria Ros a Isabel Forner.

"Yo sí, te lo juro que sí", responde ella sin dudar. "Sé que no pega nada con mi perfil, pero sí que creo y te diré por qué: somos una mota de polvo en la infinidad del universo", explica la colaboradora, que defiende que si "hay tantas galaxias, tantos planetas por descubrir" está "convencida de que hay vida mas allá!": "Y negarlo sería por mi parte no querer verlo y ser rubia de verdad".

"Me imagino otro tipo de vida. Creo en la vida extraterrestre y lo digo muy enserio. Sé que hay gente que no me va a tomar en serio", dice Isabel Forner muy rotunda.