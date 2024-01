La presentadora de Zapeando, Valeria Ros, confiesa en Zapeando que tiene miedo a bucear. "Cuando era pequeña hacía volteretas seguidas para ver cuántas hacía seguidas. Una vez me perdí y no sabía dónde estaba. Intentaba salir y no era. Casi me ahogo y ya me da mucho miedo bucear", relata en directo.

Isabel Forner se acuerda de una anécdota suya a raíz de la historia de su compañera. Relata que en pandemia se obsesionó con medir cuánto aguantaba sin respirar. "Cuando decían problemas pulmonares me ponía el cronómetro para aguantar la respiración. Me pasaba el día haciendo la prueba pulmonar", cuenta en directo.