Un estudio califica a Adam Sandler como el actor más odiado de la historia: "A él estas encuestas le dan bastante igual"

Un estudio científico ha determinado que el actor más odiado de la historia del cine. El estudio, como explica Cristina Pedroche, se basa en las películas que han recibido las peores reseñas en plataformas como 'IMDb' o 'Rotten Tomatoes'. El actor más odiado "no es otro que Adam Sandler".

Alberto Rey explica que las películas del actor "han facturado 2.000 millones de dólares y el tiene 500 millones de patrimonio". Además, añade que su último contrato, en exclusiva, está valorado en 250 millones de dólares. "Me parece que a él estas encuestas le dan bastante igual", añade el periodista.

"A mí, que no hay ni una que me guste...", afirma Iñaki Urrutia, hablando de las películas de Sandler. "Es verdad que las películas... tienes que tener un día alegre porque no le puedes pedir mucho", responde Dani Mateo, "pero yo recomiendo los monólogos, son muy graciosos".

"Adam Sandler es un cómico estupendo lo que pasa que él ha encontrado un filón en ese tipo de comedietas tontorronas", explica Alberto, "que era un poco lo que hacía en España Lina Morgan". "¿Estás diciendo que Adam Sandler es la Lina Morgan de América?", pregunta Mateo. "Vamos, por supuestísimo, no he dicho nada más inteligente en toda mi vida", responde Rey.