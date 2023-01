A veces, por mucho que busques, no encuentras la casa de tus sueños y no te queda más remedio que hacértela con tus propias manos. Esto es lo que ha hecho José, un albañil de Almería, que decidió levantar una casa que diera vueltas: "¡Se gira!", espetó la presentadora de Canal Sur después de enviar a uno de sus reporteros a entrevistarle.

"¿Pero qué maravilla es esta?", no puede vitar reaccionar Lorena Castell al verla, y asegura que es el "sueño de cualquier cotilla porque siempre tiene una ventana que da a los vecinos". Dani Mateo, por su parte, se acuerda de Shakira: "Lo bien que le vendría para no ver a la suegra y lo que se ahorraría en brujas". Además, y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia, su motor para hacerla girar no puede ser más tradicional: ¡se trata de un tractor!