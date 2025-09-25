Isabel Forner desvela por qué no estuvo este miércoles en Zapeando: "Casi me desintegro"

La zapeadora confiesa que este miércoles tuvo un problema estomacal que hizo que no pudiera estar en el programa. Isabel ha contado un chiste para explicar cuál fue su problema. Descubre la broma de Forner en el vídeo principal.

Esta jueves acompañan a Dani Mateo: Isabel Forner, María Gómez, Nacho García y Quique Peinado. El presentador, al empezar el programa, ha pedido a Nacho que le de unas clases de baile. "Hoy cuando estábamos pidiendo el café me has hecho un paso que me ha dejado loco", comenta Dani.

"He entrado bailando como una madre cuando se te acerca en una boda", comenta Mateo, y pide a Nacho que enseñe el paso que ha hecho. Quique, al ver el paso, afirma que es un baile similar al de 'Espresso Macchiato' de Tommy Cash.

Dani añade que pediría a Isabel que bailara, pero cree que es mejor que no. "Mejor no porque Isabel hoy todo lo que sea mover el intestino... mal", añade el presentador. "Casi me desintegro, por eso no pude venir ayer", responde la zapeadora, "estoy ya viendo la luz al final del túnel".

"¿Sabes el chiste japonés?", pregunta Forner: "¿Cómo se dice diarrea en japonés?". "Cacasaguas", responde Isabel, "así estaba yo ayer". Dani se queda sin palabras ante el chascarrillo de Isabel. "Dani, eres el rey del chiste, ¿cómo no vas a pillar los míos?", reprocha la zapeadora.