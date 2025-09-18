Los consejos de protocolo de María José Gómez y Verdú para pedir un aumento de sueldo: "Lo importante son las espaldas"

A la hora de ir al despacho del jefe para pedir un aumento de sueldo importa mucho la actitud. María José Gómez y Verdú comparte en este vídeo algunos consejos para demostrarle que "tú quieres algo que te mereces".

Con la vuelta de las vacaciones, Maya Pixelskaya se ha propuesto pedir un aumento de sueldo. Nacho García se suma a la iniciativa con los consejos de la experta en protocolo María José Gómez y Verdú.

En primer lugar, está la forma con la que te diriges al despacho del jefe. Nacho lo hace con un paso casi amenazante, mientras que Maya opta por el mantra de "cruza la pasarela".

Sin embargo, María José recomienda a los dos que "lo importante son las espaldas para atrás" que transmiten sensación de seguridad. Junto a ello, mirada siempre al frente, barbilla paralela al suelo y "como si un hilo te tirase de la coronilla". Además, las manos se tienen que mover "dulcemente" al caminar y acompañando el movimiento del cuerpo.

"Tienes que entrar sabiendo que lo vas a conseguir y la posición ya indica a la otra persona que tú quieres algo que te mereces", comenta la experta.