El viajero y explorador, Pablo Nemo , ha sido el primer español que se ha recorrido África a pie. Su aventura ha durado 800 días, pero ¿cuánto se ha gastado en su aventura? "Como buen catalán tengo la curiosidad", comenta Dani Mateo, que recalca que, aunque lo haya hecho a pie, son "800 días comiendo fuera". "Eso es un dineral y no siempre habrás encontrado menú", comenta el presentador.

"Pues mucho menos de lo que te puedas imaginar", contesta el aventurero, que reconoce que "viajaba con un presupuesto de entre tres y cinco dólares al día". Y, es que, se mueve con el principio de que "no es lo que tienes, es lo que gastas, es decir, de lo que dispones y cómo lo utilizas".

A esto se suma que "África es un continente que te da la posibilidad de que no necesitas muchos medios. La gente vive al día y con estas cantidades en el mejor de los casos". "Cuando viajas como un local y viajas con este presupuesto te permite experimentar la vida local y entrar en contacto con la gente", añade.

"Al final el viaje es un viaje de cosas sencillas. Viajo porque amo las cosas sencillas y el planeta. Entonces no tendría ningún sentido para mí viajar con un presupuesto de 30 euros y no relacionarme con los locales. No tendría ningún sentido y no sería yo". concluye.