En el programa presentado por Ramón García y Gloria Santoro, 'En compañía', suelen felicitar a los telespectadores que cumplen años en una de sus secciones. A pesar de lo bonito de la iniciativa, como dice Dani Mateo, "a veces sale regulín".

Como se puede ver en el vídeo, primero felicitan a Bernardino que cumple 89 años. El presentador, rápidamente, dice "esto está mal" ya que, como se pueden ver en las imágenes, en realidad es Bernardina, una mujer. La siguiente espectadora felicitada es Mariana que, según dicen, cumple 83 años. De nuevo, al ver las imágenes se puede ver a Mariana con una tarta pero la cifra de sus velas es totalmente diferente ya que, en realidad, cumple 93 años.

Ante este segundo error, el presentador dice entre risas: "El que ha escrito esto está despedido hoy". Por último, felicitan a Eusebio aunque, en su caso, la fotografía que acompaña esta felicitación no tiene tarta lo que lleva al presentador a decir, divertido, "no hay tarta, no sabemos lo que cumple, pero hace los años".