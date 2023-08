"Oye, Ramón, ¿me puedo hacer una foto contigo?", le espeta una señora del público a Ramón García durante la emisión en directo del programa. El presentador, sorprendido, se acerca a ella y accede a su petición.

García le aclara que han parado el programa por ella, para hacerse una foto, y añade: "Esto no lo hace nadie en la tele más que yo". Ambos posan ante la cámara y Antonia, no conforme aún, le pregunta por su retrato: "Y cuándo me la voy a llevar?".

Este le explica que se la mandarán al móvil y ella insiste en que la quiere tener porque le conoce "desde la Nochevieja". Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.