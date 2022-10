El streamer Ibai Llanos se ha encontrado con algo inesperado en su viaje a Nueva York. El propio youtuber ha explicado en sus redes sociales que en el momento de ir a pagar alguien les ha invitado por sorpresa. Junto a la cuenta, la persona que les ha invitado, les ha dejado un mensaje que ha emocionado mucho a Ibai Llanos.

"Que nadie me toque que estoy sensible", ha explicado Llanos al mostrar el mensaje en el que se puede leer lo siguiente: "No soy suscriptor, pero me has ayudado mucho en malos tiempos. Te quiero mucho, Ibai. gracias por alegrar mis días, gigante noble". Un bonito mensaje que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.