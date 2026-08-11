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El dúo improvisado de Bertín Osborne y Michael Bublé: "Hay tanta testosterona, que Antonio Banderas ha quedado embarazado"

Bertín Osborne y Michael Bublé han hecho un dúo improvisado en la gala Starlight en Marbella ante la mirada de otros famosos, como Antonio Banderas o Luisana Lopilato, mujer de Bublé y actriz.

El dúo improvisado de Bertín Osborne y Michael Bublé: "Hay tanta testosterona, que Antonio Banderas ha quedado embarazado"

Virginia Riezu enseña en este vídeo de Zapeando "un momentazo protagonizado por dos gentlemans en la gala Starlight en Marbella". Y es que Bertín Osborne y Michael Bublé han hecho un dúo improvisado. Ambos se han dado la mano y un abrazo mientras cantaban ante la mirada de otros famosos que se encontraban en la mesa, como Antonio Banderas o Luisana Lopilato, mujer de Bublé y actriz.

Tras ver el vídeo, Quique Peinado lo tiene claro: "Hay tanta testosterona que Antonio Banderas está embarazo ahora". "Me imagino después a Bertín Osborne diciendo, 'he besado a un hombre, pero qué hombre'".

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