500 personas en todo el mundo, entre las que se incluyen cinco españoles, han decidido criogenizar sus cuerpos con la intención de ser revividos en el futuro cuando la ciencia médica sea capaz de curar las enfermedades que provocaron su muerte. Pero, ¿es posible revivir a una persona? Para conocer la respuesta a esta pregunta Zapeando charla con el doctor Javier Cabo, doctor en medicina, cirugía cardiovascular y catedrático de ingeniería biomédica.

La criogenización es una técnica que consiste en congelar a la persona ya fallecida. Para el médico la criogenización es una técnica de ciencia ficción. "Nunca podrán volver a vivir", expone, dado que "son tejidos muertos". "La resurrección de los muertos no existe, lógicamente, en este mundo terrenal", añade. "No me meto con las creencias tanto religiosas, como éticas de lo que quiera hacer la gente con su dinero y como quiera enterrarse, pero que no hay viabilidad ninguna de recuperación", concluye.

Como explica el doctor, "cuando congelas un muerto, es decir, que las células están muertas después de que hay una parada cardiocirculatoria, se produce una isquemia de células y estas células lo que les pasa es que empiezan a morirse". "Para congelar estos cuerpos lo que se hace es crioprotegerlos para que no se rompan las membranas al momento porque cuando un cuerpo se enfría el hielo como tiene menos densidad que el agua se expande y hace una rotura celular", argumenta. "Esta rotura celular se produce en la fase de congelado como de descongelado, que es la peor todavía. Y todo esto es muy difícil de modular", añade.