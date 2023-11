Quique Peinado asegura que "todos podemos liarnos con la tecnología, sobre todo los que tenemos cierta edad", pero apunta que hay veces que "los líos terminan en final feliz", como el de una abuela que envía un audio a su 'nieto' para invitarle a comer.

La señora le dice que vaya a comer cocido a su casa, pero el chico que recibe el mensaje le aclara que se ha equivocado de persona. Esta vuelve a insistir en la invitación en otro audio de voz y el joven decide ceder ante su persistencia.

Así que le explica que él no es su nieto pero que si ella quiere, estaría encantado de acudir a su casa a comer. "Yo no le digo que no a un cocido. ¿Para qué quitarle la ilusión a una abuela?", declara María Gómez, que se dirige a la señora: "Si me está viendo, ponga los garbanzos en agua".