Alberto Rey sobre 'Los Otros': "Fue parodiada por Los Simpson, eso sí que es triunfar en la vida"

El experto en cine recuerda que la película recaudó más de 27 millones de euros en España, frente a los 18 que costó, y que contó con "un rodaje disparatado" en el que participaron actrices como Nicole Kidman.

El experto en cine Alberto Rey ha analizado en Zapeando algunos de los detalles más importantes sobre la película más taquillera de la historia en España, Los Otros.

"Pasó de todo. Si mezclas a Tom Cruise produciendo, a Weinstein distribuyendo y a Nicole Kidman actuando en una película que no quería hacer... te das cuenta de que Los Otroses un milagro", asegura Rey.

Asimismo, sostiene que el equipo contó con diferentes problemas por parte de Hollywood en lo que fue "un rodaje disparatado", como trabas y retrasos, no obstante, "acabó viendo la luz".

Además, el experto recuerda que el film recaudó más de 27 millones de euros frente a los 18 que costó y que ganó ocho premios Goya. "Fue parodiada en un capítulo de Los Simpson, eso sí que es triunfar en la vida", sentencia.