Juan Sanguino repasa la historia de amor de Úrsula Corberó y Chino Darín tras anunciar que esperan su primer hijo juntos

Úrsula Corberó anunció que espera su primer hijo con Chino Darín. Desde Zapeando, Juan Sanguino repasó su historia de amor, comentando fotos y detalles de su relación, desde su primer encuentro hasta la vida en pareja en Barcelona.

Úrsula Corberó anunció ayer que estaba esperando su primer hijo con Chino Darín, y desde Zapeando, Juan Sanguino quiso repasar su historia de amor. Pero antes comentó la foto de la actriz luciendo su vientre: "A mí lo que me flipa es que ella está sexi hasta para anunciar el embarazo. ¡Es que es increíble!".

Según explica Sanguino, la pareja se conoció "gracias a Atresmedia". "Se conocieron rodando la serie La Embajada y, por lo visto, cuando se conocieron por primera vez Úrsula se estaba cambiando y le dijo: 'Hola, soy tu novia'", comenta el colaborador.

"Al principio de la relación pasaron muchas temporadas separados porque él vivía en Argentina, pero de repente ella fue a visitarlo en febrero de 2020 y tuvieron que pasar todo el confinamiento juntos", desvela el periodista.

Según los actores, esto les sirvió para reforzar su relación y ahora viven juntos en Barcelona. "La crisis les ha servido para reforzar su amor", y ahora, para Juan Sanguino, "son la pareja perfecta", pues han derribado los últimos muros de su relación, como el de tirarse pedos delante del otro.

