Divertido momento
Isabel Forner invita a Pilar Vidal a Zapeando: "Necesito que esté aquí, lo que ella dice va a misa"
La periodista Pilar Vidal ha negado que Carlos Alcaraz esté con la modelo estadounidense Brooks Nader, algo que Isabel Forner, por supuesto, se cree "a pie juntillas", porque lo dice Vidal.
Zapeando se ha hecho eco de una noticia que ha desmentido la periodista Pilar Vidal, en Espejo Público: ha negado que Carlos Alcaraz esté saliendo con la modelo estadounidense de 28 años, Brooks Nader. Una relación que, según señala Isabel Forner, había confirmado el hermano de Nader.
"Según mi entorno, a día de hoy, Alcaraz no tiene ninguna novia oficial, otra cosa es que, por supuesto, se relacione con chicas y haga lo que quiera en su tiempo libre, pero no es una chica que vayamos a ver en el palco cuando él juegue", informaba Vidal en el espacio que presenta Gema López. "Me da que el entorno del que habla Pilar Vidal es ella misma", responde divertido Miki Nadal, "que quiere a Carlitos soltero por si cae", bromea el colaborador.
Pese a las bromas, todos los colaboradores se deshacen en halagos hacia la periodista, sobre todo Forner, que desea que vaya de una vez por todas al programa: "Pilar tiene que venir un día al programa, necesito que esté aquí, para mí lo que dice Pilar va a misa". "Si viene barata, aquí estará", reacciona divertido Dani Mateo. En el vídeo podemos ver esta divertida secuencia.