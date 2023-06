Se dice que el amor es ciego y Valeria Ros asegura que "ayuda tener los ojos cerrados". Como le ocurre a la protagonista de este vídeo, a quien su novio le gasta una broma mientras ella está dormida. Él le acerca los labios de un pescado a los suyos y ella responde con besos.

Lo que no esperaba era descubrir que no se trataba de su novio sino de un pez. Ella abre los ojos y, asombrada, salta de la cama gritando. "El amor será ciego pero oler huele", comenta la zapeadora, y añade: "A mí me hacen eso y no vuelvo a probar un pescado, ni al novio tampoco".

"¿Creéis que es 'fake'?", pregunta a los zapeadores, y todos coinciden en que lo es. "Es raro, parece que está muy acostumbrada a ese olor", apunta Miki Nadal.