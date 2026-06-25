VÍDEO | La divertida llamada de Ramón García con Antonio, el hombre que se duerme "en la bicicleta" y le pide que le regale "un chorizo"

Las imprevisibles llamadas de Ramón García y Gloria Santoro en 'En compañía' tenían en esta ocasión como protagonista a Antonio, un hombre que pasó del escepticismo a pedirle a Ramontxu que le regalara un chorizo.

Como cada día, Ramón García y Gloria Santoro hacían el concurso telefónico de 'En compañía' y daban con Antonio, que al principio no se creía que fuera Ramón García: "¿Es que ha cambiado usted la voz o qué?", reaccionaba incrédulo el hombre.

Al echar un vistazo a su televisión, Antonio se daba cuenta de que efectivamente le llamaban desde 'En compañía' y explicaba a Ramón y Gloria que le habían pillado "durmiendo", pero no haciendo la siesta, sino "dormido en la bicicleta".

"Por el bien de Antonio y su familia espero que eso solo le pase haciendo bici estática y no cuando va conduciendo el autobús", comenta Nacho García. Dani Mateo, por su parte, aprovecha para mandar un saludo a 'Ramontxu', que se lo hizo llegar a través de un regidor de El Intermedio que "por las tardes se saca un dinero en Castilla-La Mancha".

La llamada con Antonio no quedó ahí, ya que al perder el jamón por no decir la frase "Ramón, regálame el jamón", el hombre, que acaba de cumplir 76 años, le pedía que le regalara "un chorizo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.