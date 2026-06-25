VÍDEO | El ABC de Marina Comes si vas a viajar a Punta Cana: lugares virgen, cenotes y fiesta en 'Coco Bongo'

Marina Comes nos propone un plan alternativo para sacarle todo el jugo a Punta Cana mucho más allá de las pulseras de todo incluido del hotel. Espectaculares paisajes naturales, pero sin olvidar el ocio nocturno.

Marina Comes nos lleva hasta República Dominicana, un país lleno de encantos, pero que si destaca por algo es por sus playas. Allí destaca un nombre propio: Punta Cana.

Además de las pulseritas de todo incluido, Marina recomienda otro tipo de actividades, como el paddle surf, snorkel en los arrecifes de coral o kite surf. Allí Marina nos aconseja visitar la reserva de los 'Ojos Indígenas', que cuenta con hasta 12 cenotes, de los que se pueden visitar tres o cuatro.

"Aquí casi nadie va, porque están bebiendo cubatas en el hotel", comenta la influencer, que explica que en su caso estuvieron "casi solos" cuando los visitaron.

Cuando llega la noche en Punta Cana, Marina lo tiene claro: "Apostad todas vuestras cartas a Coco Bongo. Es muy divertido". Se trata de una discoteca donde no solo hay un DJ pinchando, "cada 30 minutos hay un show musical tipo Las Vegas", donde de repente te puedes encontrar un tributo a Michael Jackson o Guns n' Roses.

Además, Marina explica que "es un sacrilegio estar en Punta Cana y no ir a Isla Saona". Se ubica dentro de un parque nacional a una hora de Punta Cana y a Marina le pareció "impresionante": "De lo mejorcito que yo he visto en el Caribe y el mundo en cuanto a playas y color del agua".

Sin embargo, no aconseja hacer la típica excursión para 60 personas en catamarán y hacerlo con un guía local para conseguir "esa esencia de lugar virgen".

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