Juan Roig celebra la victoria del Valencia Basket cortándole el peluquín a un aficionado, en vídeo

El presidente de Mercadona es, además, dueño del equipo. Un aficionado habría prometido que, si el Valencia Basket ganaba, Roig podía cortarle el peluquín.

El Valencia Basket vencía este miércoles al Barcelona, convirtiéndose en campeón de la Liga ACB. Esto ha sido celebrado por la valenciana Isabel Forner, pero no ha gustado demasiado a Dani Mateo ya que él es de Barcelona.

El presentador decide abandonar el plató, pero, al volver, afirma: "Amo a la gente de Valencia". "Te digo una cosa", replica Isabel, "presentador, millonario, no se puede tener todo en esta vida".

Otra de las personas que también ha celebrado la victoria del Valencia Basket es Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, que, además, es propietario del equipo. El empresario, como se ve en las imágenes sobre estas líneas, lo ha celebrado de una manera curiosa.

Roig le corta el peluquín a un aficionado. Este había hecho esa promesa si su equipo ganaba. Como se ve en el vídeo, el empresario le quita el peluquín ante el resto de aficionados que aplauden el gesto cuando este muestra el postizo como si fuera un trofeo.

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