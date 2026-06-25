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VÍDEO | María José Gómez y Verdú explica cómo actuar si detectamos que alguien se ha hecho pis en la piscina

Estando en la piscina podemos vivir un momento incómodo al notar una corriente caliente estando dentro de la piscina, algo que puede llevarnos a sospechar que alguien ha orinado dentro del agua.

Estando en la piscina podemos vivir un momento incómodo al notar una corriente caliente estando dentro de la piscina, algo que puede llevarnos a sospechar que alguien ha orinado dentro del agua.

Disfrutar de una tarde de piscina, en ocasiones, puede traer también momentos desagradables. Un ejemplo de ello es notar, mientras estamos dentro de la piscina, una corriente cálida que nos da pistas de que alguien ha decidido orinar estando en el agua. ¿Cómo debemos actuar ante una situación así? Para conocer la respuesta a esta pregunta, Zapeando cuenta con María José Gómez y Verdú.

La experta en protocolo y etiqueta señala que, lo primero, es evitar "montar un espectáculo". "Si has intuido que alguien se ha hecho pipí dentro de la piscina porque estaba el agua fría y, de repente, sientes una corriente caliente, te tienes que ir alejando poco a poco", añade.

María José indica que debe hacerse con discreción. María Gómez pide a la experta que lo escenifique con ella. "Imagínate que estamos las dos y yo empiezo...", comenta la zapeadora. "Me iría...", afirma la experta, caminando hacia atrás.

"Discretamente diría: 'Uy, tengo que ir fuera que ya me estoy helando'", añade. "Lo he pillado", responde María. Dani Mateo, por su parte, indica que hay muchos adultos que usan a sus hijos como "escudo humano", culpando a los pequeños de hacerse pis cuando han sido ellos.

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