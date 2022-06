"En misa no es raro quedarse traspuesto durante el sermón, pero este cura de Las Vegas tiene claro cómo despertar a sus feligreses y captar toda su atención", destaca Valeria Ros al mostrar en el plató de Zapeando un cómico vídeo viral en el que un cura no para de decir "la tengo dura, mi vida".

En ese momento, una de las asistentes a la misa le interrumpe y le dice que se dice "mi vida es dura". A lo que el cura, entre las risas de los presentes, responde que eso es lo que dijo. Y es que el hombre no entiende por qué la gente se ríe. "Mi vida es dura y no tengo dura la vida", insiste la mujer al cura, que no entiende nada y vuelve a repetir que es lo mismo. Los asistentes no pueden parar de reír como puedes ver en el vídeo de arriba ante el malentendido del cura con el idioma.