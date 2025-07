Santiago Segura deja la puerta abierta a una nueva entrega de 'Padre no hay más que uno': "La vida es muy larga"

El director visita el programa para presentar la nueva entrega de su popular saga. Aunque ha anunciado que va a ser la última película de esta serie, no está cerrado a hacer una nueva dentro de unos años.

Santiago Segura visita Zapeando para presentar su nueva película: 'Padre no hay más que uno 5: nido repleto'. "La familia García Loyola se enfrenta a un nuevo problema", explica María Gómez, "a pesar de que sus hijos se van haciendo mayores, la casa, por lo que sea, la casa se va llenando de gente".

Uno de los mayores problemas del personaje de Santiago, Javier, padre de la familia, es que nadie se va de casa. "Pero, ¿no te va a dar pena dejar de ver cada año a esta familia de ficción que te has montado?", plantea Laura del Val al director.

"Me da mucha pena porque, además, yo soy un actor del método", confiesa Santiago, "con Toni Acosta me cuesta, a veces, llegar por la mañana y no abrazarla". "¿Y los hijos? Mis hijas son maravillosas pero, los otros cuatro los adoptaría", añade Segura.

El presentador explica que están más enfadados los actores de la película porque no haya una nueva entrega que el público. A pesar de ello, Segura no está cerrado a estrenar una nueva entrega de esta saga. "Puede ser, pero, de momento, es el final de la saga", explica, "pero, vete a saber, la vida es muy larga".