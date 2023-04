Es común escuchar el término 'guiri' en nuestro país para referirnos a los turistas ingleses, pero ¿sabes de dónde procede esta palabra? María Gómez y Valeria Ros tienen teorías distintas sobre su origen, pues una asegura que surgió en el sur y otra apuesta por el norte.

María Gómez señala que deriva del vocablo inglés 'here', que significa 'aquí' en español, y que utilizaban los gaditanos, según la periodista, para imitar a los ingleses cuando llegaban a sus playas diciendo 'we are here'.

Mientras, Valeria Ros indica que esta palabra tiene su origen en el vasco 'guiristino' o 'cristino', que utilizaban los carlistas para referirse a los partidarios de la reina Cristina y a los liberales. ¿Por cuál te decantas?