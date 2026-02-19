VÍDEO | Elena Rivera, sobre las tramas legales de 'Perdiendo el juicio': "La realidad supera la ficción"

La actriz protagonizada esta serie de abogados donde comparte cartel con Dafne Fernández, Manu Vaquero o Miquel Fernández. Descubre un poco más sobre esta producción de Antena 3 en el vídeo principal.

Este jueves en Antena 3 se estrena el segundo capítulo de 'Perdiendo el juicio', una serie de abogados que triunfó en su estreno. Para conocer un poco más esta serie Zapeando recibe a Elena Rivera, su protagonista.

La actriz interpreta a Amanda, una abogada cuya vida da un giro de 180 grados cuando sufre un brote de Transtorno Obsesivo Compulsivo en mitad de un juicio. Su personaje, además, forma parte de un triángulo amoroso. "Lo que pasa que no es el típico", señala la actriz. Elena explica que, por un lado, está su exmarido, que interpreta Miquel Fernández, y, por otro, Gabriel, su compañero de trabajo, interpretado por Manu Vaquero.

En el primer capítulo, como cuenta Iñaki Urrutia, Amanda pasa de ser una abogada brillante a una apestada "de la noche a la mañana" y tan solo encuentra trabajo en el bufete de Gabriel, que es un abogado "un pelín caótico con el que no se entiende". "Además, a su hermana la detienen como presunta asesina de su marido", añade el zapeador. "¿Cómo consigue salir?", pregunta Dani Mateo. "Con ayuda de las personas que menos lo espera", responde Elena, "que es el bufete de Gabriel".

"Y en todo este movidote, ¿dónde tiene cabida el humor?", plantea el presentador de Zapeando. Elena indica que ese humor se vive en las situaciones. "Es una serie de buen rollo, te entretiene, te lo pasas muy bien", indica.

En cada capítulo, además, hay tramas legales que están basadas en hechos reales. "¿Hay alguna trama que tú lo hayas visto en el guion y has dicho 'no puede ser'?", pregunta Nacho. "Bastantes", responde Rivera, "la realidad supera la ficción".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.