Dani Mateo muestra varias fotografías de un hombre a los zapeadores para ver si logran adivinar su edad. "De cuerpo 20", afirma Valeria Ros. "Es virtual", opina Miki Nadal. Quique Peinado y Maya Pixelskaya, coinciden en que supera los 50 años.

Como cuenta el presentador, es un influencer llamado Dave Pascoe "y tiene un método propio para no envejecer". Y, parece que lo ha conseguido ya que tiene 61 años. "Puede aparentar 20 menos", añade el presentador. Miki no está de acuerdo ya que, para él, algo le delata: "La carencia de culo".

Para ello, ha 'hackeado' a su organismo para que no envejezca con la siguiente 'fórmula': ejercicio físico, más de 150 suplementos diarios, que le cuestan unos 30.000 dólares al año, y no come nada de carbohidratos. "Lo que viene a ser una vida de mierda pero... asquerosa pero muy larga", afirma Dani.