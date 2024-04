El Real Madrid ha conseguido pasar a las semifinales de la Liga de Campeones frente a un Manchester City que peleó hasta llegar a los penaltis. Miki Nadal, fanático del equipo blanco, no ha podido esconder su alegría ante la victoria de su equipo. Pero no todos los zapeadores estaban igual de felices. Dani Mateo, por su parte, culé declarado, se anima a dar la enhorabuena a su compañero por la victoria.

"Llega el clásico, tenéis una oportunidad que estamos cansados", le dice Miki a Mateo. El presentador no duda en lanzar un dardo a su compañero diciéndole: "No lo sé porque nosotros jugamos muy mal contra equipos que se cierran". "Y contra los que van al ataque también...", le responde Miki.

A pesar de sus pullas, el presentador no duda en alabar el juego del Real Madrid en su partido contra el Manchester City. "Ayer era imposible no empatizar con ese equipo que me recordó a Paul Newman en 'La leyenda del Indomable' o los espartanos en las Termópilas", le dice Dani. "Te tengo que felicitar porque lo de ayer demostró que es vuestra competición y todos los demás somos intrusos".