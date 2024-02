Zapeando comienza con una pregunta de Quique Peinado a Dani Mateo. “¿A caso viene la publicidad rapidísimo hoy? Porque te noto como que vas muy de prisa de repente…”, le dice el zapeador a Dani. “En dos minutos da tiempo de contar muchas cosas”, contesta el presentador. “Hombre, de contarnos tu finde sí, que tienes una vida muy trepidante”, responde Peinado.

Mateo responde al ‘dardo’ del zapeador contando su fin de semana. “Soy sincero, el sábado hice vida contemplativa”, comienza Dani. “Puedo deciros las briznas que tiene mi césped”, añade. El presentador dice que, aunque le de vergüenza, prefiere ser sincero.

El domingo jugo al ‘Call of duty’ “desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche”. Esto provoca las reacciones del resto de zapeadores. “Ay, me das un poco de pena, Dani”, le le responde Ares Teixidó. El presentador no se corta y le contesta: “Más pena me das tú que no tienes ni para comprarte vestidos de tu talla”.