Daniel Fez comparte un tutorial para descubrir nuestra risa verdadera: "Creo que está conectando con algún ser..."

Daniel Fez vuelve a Zapeando y, en esta ocasión, comparte los mejores consejos de influencers para ligar. El primero consejo viene de una usuaria que da consejos sobre cómo acercarte a alguien y hablarle. "Es la parte más difícil cuando quieres conocer a alguien", explica la chica.

La joven pone como ejemplo una situación en una playa en la que haces contacto visual con alguien. La chica aconseja acercarse a esa persona y preguntale si nos está mirando. "A priori, pinta psicópata", afirma el cómico ante ese consejo. "Con este método para ligar ya podéis cerrar Tinder y, de paso, que vayan abriendo las prisiones, que se van a llenar", comenta Nacho Garcia.

El siguiente consejo viene de una "sensei del amor" que explica cómo ser el hombre perfecto. La joven afirma que el hombre perfecto tiene barba, huele rico y tiene pancita. "Chúpate esa, Brad Pitt", afirma Iñaki Urrutia, "¿quién es perfecto ahora?". "Los ingredientes los tengo pero, me está fallando el tiempo de cocción", afirma Daniel.

Otra chica, por su parte, pregunta qué debe tener una chica para un chico la quiera como novia. Daniel, en lugar de decir qué debe tener ella explica qué tiene él: desde un Blaziken dorado a un disfraz de gamba. El último consejo muestra cómo reírse bien y de manera verdadera.

La usuaria hace un curioso tutorial en el que se debe decir 'jaja' y 'jojo' mientras se suben y bajan las manos. "No sé si quiero saber cómo es mi risa verdadera...", afirma Mónica Cruz, tras ver el tutorial, "prefiero seguir riéndome fatal pero que la gente no crea que soy el Joker". "Es el tai chi más cutre que he visto en mi vida", añade Dani Mateo. "Creo que está conectado con algún ser...", añade Fez.