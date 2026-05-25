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Dos exmonjas que se conocieron en el convento se enamoran y se casan entre ellas: "Lo que estáis viendo son imágenes de su boda"

"Me encanta esta historia, es preciosa", comenta Angie Cárdenas al conocer cómo se conocieron, enamoraron y casaron estas dos exmonjas que coincidieron en el convento y no se soportaban.

Dos exmonjas que se conocieron el convento se enamoran y se casan entre ellas: "Lo que estáis viendo son imágenes de su boda"

Cuando se conocieron en el convento no se soportaban y ahora, están casadas entre ellas. Aruser@s se hace eco de la bonita historia de amor de estas dos exmonjas que han protagonizado un 'enemies to lovers' de manual. Ambas abandonaron los hábitos por sus propias razones y después compartieron piso. Al final, se acabaron enamorando. "Lo que estáis viendo son imágenes de su boda", comenta Alba Sánchez en el programa de laSexta mientras puede contemplarse el vídeo del evento.

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