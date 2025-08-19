Un micro abierto traiciona a Donald Trump mientras habla con Emmanuel Macron, en vídeo

El presidente estadounidense se reunía este lunes con Volodímir Zelenski en el Despacho Oval tras la cumbre bilateral que celebró en Alaska con Vladímir Putin. Además, varios dirigentes europeos se unían a la reunión para arropar al ucraniano.

Este lunes la Casa Blanca acogía la reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski. Junto ellos, también acudieron otros líderes europeos como Ursula von der Leyen o Emmanuel Macron. "Con lo grande que es la Casa Blanca, ¿no pueden hacer las cosas en un sitio más grande? En el Despacho Oval están todos en unos sillones ahí metidos", señala Quique Peinado.

El zapeador apunta que lo que más destacaba de la reunión fue la sonrisa 'sincera' de Trump. "Es tan sincero como cuando Vladímir Putin dice que quiere la paz", afirma Peinado. "Claramente está diciendo por lo 'bajini': 'Dientes, dientes, que es lo que les jode'", añade Iñaki Urrutia.

Si en su anterior encuentro el líder ucraniano fue muy criticado por su look. En esta ocasión, Zelenski escogía un traje negro. "Presidente Zelenski, está usted fabuloso con ese traje", le decía uno de los asistentes. "Le he dicho lo mismo", respondía Trump. "¿Eso es lo que hacen en una cumbre de alto nivel? ¿Hablar de trapitos?", pregunta Laura del Val.

"Llegar a un acuerdo de paz con Putin... no han llegado", comenta Iñaki, "pero, no lo descartemos porque un micro abierto ha traicionado a Trump cuando le abría su corazón a Macron". En las imágenes se puede escuchar a Trump diciéndole "creo que está dispuesto a llegar a un acuerdo por mí. ¿Lo entiendes? Es tan loco como suena". "Donald Trump es de esas personas que no saben interpretar bien las señales", concluye Quique.