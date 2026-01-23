Un meme sobre el baile "inadecuado" de Victoria Beckham en la boda de su hijo Brooklyn lleva una de sus canciones al número 1 en iTunes

Como nadie ha podido ver el vídeo de ese baile, las redes se han llenado de memes imaginando cómo sería ese baile. "Pura fantasía", confiesa Isabel Forner, que admite además "estar living con esta historia".

Sin duda, una de las noticias más virales y que más ha dado que hablar en el mundo de las celebrities ha sido ese baile, dicen, "inapropiado" que Victoria Beckham hizo en la boda de su hijo Brooklyn, robándole así parte del protagonismo.

"Yo estoy living con esta historia", confiesa Isabel Forner. Como nadie ha podido ver el vídeo, las redes se han llenado de memes imaginando cómo sería ese baile. "Pura fantasía. Van desde los que se imaginan ese baile algo así como un '50 sombras de Victoria', muy subidito de tono, donde la 'pija' más que bailar, perreó como si no hubiese un mañana, hasta los que lo comparan con la 'vergüenza ajena' que dio la australiana del 'breakdance' en los Juegos Olímpicos. ¿Os acordáis, no?", pregunta Forner a sus compañeros.

"Pero a ver", apostilla y bromea nuestra nueva colaboradora de Zapeando, Virginia Riezu: "Victoria nunca podría haber hecho el baile de la australiana porque no se ha puesto un chándal desde 1985".

Pero sin duda, uno de los memes más comentados ha sido el de una antigua actuación de una canción en solitario de Victoria, cuando las Spice Girls ya se habían separado, 'Not Such An Innocent Girl', que podemos ver en este vídeo.

La clave del éxito de este meme, explica Quique Peinado, serían nada más y nada menos que tres. La primera, por el baile sensual; la segunda, por el título de la canción: 'No soy una chica tan inocente'; y la tercera, porque su hijo, Cruz Beckham, hermano de Brooklyn Beckham, le ha dado 'like' al vídeo, "haciendo cachondeíto con el tema y posicionándose así al lado de su madre y en contra de su hermano", bromea Peinado, haciendo así que los colaboradores de Zapeando también se posicionen.

Pero lo más "loco", dice Peinado, de toda esta historia es que "ha conseguido una cosa milagrosa": la canción del meme es número uno de la lista de iTunes. "Es bastante loco, algo que no había conseguido nunca Victoria Beckham como cantante solista. Era la única de las Spice que no tenía un número 1 en solitario", cuenta Peinado, desatando la broma de Dani Mateo: "Esto es como ser cantante toda la vida y ser número 1 cuando te tropiezas por la calle". En el vídeo podemos ver completa esta divertida noticia con las bromas y chascarrillos de los 'zapeadores'.

