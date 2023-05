Eduardo Navarrete visita Zapeando para hablar de sus originales diseños con los que se ha labrado una marca propia en el mundo de la costura. También habla del apartado especial que dedica a la moda de baño, concretamente al "bañador paquetero masculino": "¿Hay que tener una percha especial o cualquiera de esta mesa podría ponérselo?", pregunta Cristina Pedroche.

"Cualquiera podría ponerse un slip", asegura. De hecho, él se considera "fiel defensor": "Lo uso ahora que me he comprado un cuerpo estupendo, pero cuando no lo tenía también lo usaba". "¿Lo vendéis con relleno?", se interesa Dani Mateo, a lo que el diseñador responde: "Lo vendemos sin coquera".

"Es que yo me suelo poner traje largo de rayas y dos calabazas para flotar", comenta el presentador, que al intercambio de opiniones sobre ponerse calzoncillo por debajo del bañador responde: "¿Cómo calzoncillos? Yo me pongo calcetines", bromea. Dale al play y no te pierdas esta surrealista conversación entre el presentador y Navarrete.