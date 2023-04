La Sandía Millonaria vuelve una tarde más a Zapeando con Jose, un espectador de Elche, que opta a llevarse los 1.250€ del bote: "Escojo a Dani Mateo", pide, algo que no hace mucha gracia al presentador, que se niega en un primer momento, aunque acaba aceptando el reto porque Jose le asegura que es su "ídolo": "Ya sabes que no me aclaro con esto", le dice. Pero Jose es positivo: "Una te tiene que salir bien".

Por si acaso no corta bien la sandía, Dani Mateo prefiere adelantarse y regalarle dos entradas para su espectáculo mientras el espectador se decide a decir 'Tracatrá', la señal para que corte la fruta en dos mitades iguales. "¡Ya lo ha dicho!", grita Cristina Pedroche de su sitio, pero Dani Mateo con el nervio que tiene y demuestra durante todo el proceso no se entera.

"Me emborracháis la cabeza", se justifica, y pide a Miki Nadal que haga el sonido del serrucho cortando mientras atraviesa la sandía. Pero en pleno proceso decide cambiar el rumbo y hacer un tajo diferente. ¿Conseguirá entregar el dinero del bote a Jose, el espectador de Elche? Descúbrelo en el vídeo principal de la noticia. "Tú sí que eres mi ídolo", acaba diciéndole Dani Mateo.